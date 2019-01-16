Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kırşehir'de eğitime kar tatili
16.01.2019 - 19:16 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
Etiketler : Kırşehir,
598573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598573.aspx
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