Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bahar yağmuru bu sabahtan itibaren etkili olmaya devam ediyor. Anadolu yakasında hafif yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Vatandaşların ise bahar yağmuruna karşı hazırlıklı oldukları, ulaşımda herhangi bir aksama meydana gelmediği görüldü.