İstanbul'da bahar yağmuru bu sabahtan itibaren etkili olmaya devam ediyor. Anadolu yakasında hafif yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Vatandaşların ise bahar yağmuruna karşı hazırlıklı oldukları, ulaşımda herhangi bir aksama meydana gelmediği görüldü.
İstanbul'da bahar yağmuru
02.05.2019 - 11:40 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti.
Etiketler : İstanbul,
621648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621648.aspx
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