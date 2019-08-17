İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
17.08.2019 - 15:04 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Etiketler : İstanbul,
644336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644336.aspx
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