Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile oğlu S.K. (26) arasında çıkan tartışmada D.D. (34) adlı kadın babası ile kardeşi arasına girdi. Bu sırada kardeşinin bıçak sallaması sonucu kazara yaralanan D.D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K. ise bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı
17.01.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kardeşi ile babası arasındaki tartışmada araya giren genç kadın kazara bıçaklanarak hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
675713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675713.aspx
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