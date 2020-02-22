Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Bağdat Caddesinde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed Enes A. isimli sürücü, otomobiliyle kaldırma çıkarak önce bankta oturan iki kişiye ardından yoldaki başka bir araca çarpmıştı. Sürücü olay yerinden kaçtığı iddia edilirken kazada 1’i ağır 3 kişi de yaralanmıştı. Bankta nişanlısıyla beraber oturan Cansu Safi ağır yaralanırken nişanlısı Berkehan Bulgurcu ile diğer otomobilin çarptığı araçtaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Cansu Safi’nin hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. Ayrıca kazaya sebep olan sürücü Muhammed Enes A.’nın daha sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, kaza sırasında alkollü olduğu da öğrenildi.