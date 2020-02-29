İzmir Denizcilik A.Ş.'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
29.02.2020 - 10:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
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684785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684785.aspx
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