İddiaya göre, İpsala ilçesinden Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen müdahalede açılan ateş sonrası Ahmet Abu Emad isimli mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.
İpsala Sınır Kapısı’nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası
02.03.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen silahlı müdahale sonrası 1 mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İpsala Sınır Kapısı,Yunan askeri,göçmen,göç,
685218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685218.aspx
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