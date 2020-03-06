Eğirdir ilçesinde 4 gün önce ortadan kaybolan ve haber alınamayan kızların aileleri polise kayıp başvurusuna bulunarak yardım istedi. Isparta ve Eğirdir emniyetinin çabaları sonucu kızlar Isparta merkezde bulundu. Kızlar ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi.
Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu
06.03.2020 - 20:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 ündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Gözde G. ve Hilal A. bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ısparta,kayıp,kız,
686265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686265.aspx
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