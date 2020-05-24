Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Turgutlar Mahallesinde fi ekili arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 20 dönümlük arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangının büyümesine engel oldu.