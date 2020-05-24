Manisa’nın Turgutlu ilçesi Turgutlar Mahallesinde fi ekili arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 20 dönümlük arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangının büyümesine engel oldu.
Tarım arazisinde yangın
24.05.2020 - 18:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tarım,arazi,yangın,
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