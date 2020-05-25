Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde ekili tarlalara büyük ölçüde zarar veren dolu sabah tarlasını kontrole giden çiftçiler tarafından görüntülendi. Çiftçiler doludan dolayı ekinlerinin zarar gördüğünü ve emeklerinin boşa gittiğini dile getirdi.