Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde ekili tarlalara büyük ölçüde zarar veren dolu sabah tarlasını kontrole giden çiftçiler tarafından görüntülendi. Çiftçiler doludan dolayı ekinlerinin zarar gördüğünü ve emeklerinin boşa gittiğini dile getirdi.
Dolu yağışı ekinlere zarar verdi
25.05.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece etkili olan yağmur sonrasında başlayan dolu yağışı ekinlere zarar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,
706627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706627.aspx
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