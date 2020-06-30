Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar, etkili oldu. Rüzgar ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı kısmen uçtu. Devlet Hastanesi önünde ve Ekinyolu köyünde de ise ağaçlar devrildi.
Ara ara kuvvetli rüzgarın bölge genelinde etkili olduğu öğrenildi.
Bingöl’de rüzgar, ağaçları devirdi
30.06.2020 - 21:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de kuvvetli rüzgar, bazı yerlerde ağaçları devirdi, bir okulun ise kısmen çatısını uçurdu.
Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar, etkili oldu. Rüzgar ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı kısmen uçtu. Devlet Hastanesi önünde ve Ekinyolu köyünde de ise ağaçlar devrildi.
Etiketler : Bingöl,
714760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714760.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER