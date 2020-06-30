Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar, etkili oldu. Rüzgar ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı kısmen uçtu. Devlet Hastanesi önünde ve Ekinyolu köyünde de ise ağaçlar devrildi.

Ara ara kuvvetli rüzgarın bölge genelinde etkili olduğu öğrenildi.