Erzurum’da sabah saatlerinde güneşli havada aniden ortaya çıkan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle kentte birçok ev ve ahırın çatısının zarar gördüğü öğrenildi.
Erzurum’da korkutan hortum
05.07.2020 - 11:30 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, önüne ne kattıysa götürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum,hortum,
715779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715779.aspx
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