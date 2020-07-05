Erzurum’da sabah saatlerinde güneşli havada aniden ortaya çıkan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle kentte birçok ev ve ahırın çatısının zarar gördüğü öğrenildi.