Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Ahmetli ilçesi ormanlık alanında etkili olan orman yangını sırasında çalışmalarda yer alan Gördes İlçe Orman Şefliğine ait arazöz zorlu arazide devrildi. Kazada Ahmet G. isimli çalışan hafif şekilde yaralandı ve ayakta tedavi edildi.