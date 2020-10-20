Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Nuri Ş. ile A.U. sokakta karşılaşınca aralarından tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre A.U. yanında bulunan pompalı tüfek ile Nuri Ş.’nin sağ bacağına ateş etti. Bacağına yabani hayvan avında kullanılan ve ‘domdom kurşunu’ olarak bilinen mermi isabet eden Nuri Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nuri Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken husumetlisini domdom kurşunu ile vuran A.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.