Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde renkli bir cisim olduğu görüldü. Gece saatlerinde ortaya çıkan ve bir süre gözle görünen cismin daha sonra hızla hareket edip süzülerek kaybolduğu görüldü.