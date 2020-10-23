Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde renkli bir cisim olduğu görüldü. Gece saatlerinde ortaya çıkan ve bir süre gözle görünen cismin daha sonra hızla hareket edip süzülerek kaybolduğu görüldü.
Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü
23.10.2020 - 23:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da gökyüzünde görüntülenen renkli cisim merak uyandırdı.
Etiketler : malatya,
741265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741265.aspx
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