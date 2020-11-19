Samsun’da üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yükseklerde kara dönüştü. Yağan karla birlikte Akdağ Kayak Merkezi beyaza büründü. Mevsimin ilk karı Akdağ Kayak Merkezi’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akdağ'daki kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği öğrenildi.