Esenler’de Mimar Sinan Mahallesi’nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı kısmı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın çatısında yangın çıktı
28.11.2020 - 14:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenler’de Mimar Sinan Mahallesi’nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı kısmı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : esenler,
749579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749579.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER