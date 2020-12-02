Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge "riskli alan" ilan edildi
02.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : riskli alan,
750447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750447.aspx
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