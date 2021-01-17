Dört gün önce Bartın Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımına kaldırılan Gökkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turist Ömer Arabistan'da, Keloğlan'la Can Kız, Avanak Apdi, Korkusuz Korkak gibi birçok başarılı filmde rol alan usta oyuncu 87 yaşında hayata veda etti.
Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti
17.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Ekrem Gökkaya, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.
Etiketler : Yeşilçam,
760582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760582.aspx
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