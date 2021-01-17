Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört gün önce Bartın Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımına kaldırılan Gökkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turist Ömer Arabistan'da, Keloğlan'la Can Kız, Avanak Apdi, Korkusuz Korkak gibi birçok başarılı filmde rol alan usta oyuncu 87 yaşında hayata veda etti.