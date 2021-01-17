Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen kar yağışının ikinci gününde Sultangazi ilçesi adeta beyaza büründü. İlçedeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu. Kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürürken, çocuklar kısıtlamaya rağmen ebeveynleriyle birlikte parklara akın etti. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar ve 20 yaş altı gençler, kısıtlamayı unutarak aileleriyle birlikte eğlendi. Kimisi kardan adam yapıp fotoğraf çekinirken, kimisi çocuklarıyla çimenliklerdeki bayırlardan kayıp, kartopu oynadı. Bazı vatandaşlar da eşleriyle karda tur attı.

Ailesi ile birlikte parka gelen Yusuf Doğan, “Karın yağmasına sevindik biz. Arkadaşlarla eğleniyoruz, karın bitmemesini istiyoruz. Kısıtlamanın etkisi olmaz bu karda. Evde sıkıldık artık, çıkmak istedik dışarı biraz. Babamlarla geldim, biraz eğlenelim dedik” dedi.