Kütahya'nın manzarasıyla birleşen dolunay görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, oluşan bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.
Kütahya'da dolunay manzarası mest etti
27.02.2021 - 21:06 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da akşam saatlerinde beliren dolunayın görüntüsü, şehrin güzelliğiyle birleşince görenleri mest etti.
Etiketler : Kütahya,
770951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770951.aspx
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