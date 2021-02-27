Kütahya'nın manzarasıyla birleşen dolunay görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, oluşan bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.