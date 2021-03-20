Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kontrollü normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın olmadığı 3'üncü cumartesi gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine vatandaşların akınına uğradı. Kentin en uğrak noktalarından biri olan meydana gezmeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.