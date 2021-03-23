Havanında kararmasıyla trafikte görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.
Gaziantep’i sis kapladı
23.03.2021 - 22:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sis tabakası da kentin üzerinde etkisini gösterdi.
Etiketler : gaziantep,sis,haberler,
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