İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Örenbaşı Köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulanması kararı aldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kastamonu'da bir mahalle Covid-19 karantinasına alındı
26.03.2021 - 18:20 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : karantina,haberler,korona,
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