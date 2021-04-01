Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler : ege denizi,deprem,