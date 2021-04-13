Ramazanın ilk gününde akşam iş çıkış saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek ve iftara yetişmek isteyen vatandaşlar üst geçitlerde de kalabalık oluşturdu. Yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve üst geçitte sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı
13.04.2021 - 20:04 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Etiketler : İlk iftar,
782416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782416.aspx
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