Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ve yerin 9.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
22.04.2021 - 00:38 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 00:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:17'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Etiketler : AFAD,
784674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784674.aspx
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