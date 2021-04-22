Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ve yerin 9.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.