Akasya Mahallesi Adliye altgeçidinde Behçet Narin idaresindeki otomobil ile polis aracı çarpıştı.
Kazada yaralanan Behçet, Nezahat ve Mina N. ile polis memuru Ramazan Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Akasya Mahallesi Adliye altgeçidinde Behçet Narin idaresindeki otomobil ile polis aracı çarpıştı.
Kazada yaralanan Behçet, Nezahat ve Mina N. ile polis memuru Ramazan Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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