Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir şahıs, önce bir kadını vurdu daha sonra dizlerinin üzerine çökerek kafasına ateş ederek intihar etti. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını tabancayla vurdu. Daha sonra yerde yardım bekleyen kadına, hakaret ederek küfür eden şahıs daha sonra dizlerinin üzerine çökerek kafasına sıkıp intihar etti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan dehşet dolu anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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