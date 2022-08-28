Türkiye Gazetesi

Siirt'te Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde suların yükselmesiyle mahsur kalan yedi kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Saat 17.00 sularında Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde piknik yapan ailenin mahsur kaldığı ihbarını değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi, Siirt AFAD İl Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekibi ile botu olay yerine yönlendirdi. Olay yerine ulaşan ekip suya bot bırakarak aralarında çocukların da olduğu aileye ulaşıp mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Selde aracıyla mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında oluşan selde bir taksici mahsur kaldı. Kahraman Türk polisi yardım isteyen vatandaşın yardımına koştu. Beline kadar suya giren trafik polisi taksiyi itti, taksiciyi araçtan çıkardı.

Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı Kastamonu Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişinin helikopter ile kurtarıldığını açıkladı.