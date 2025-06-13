Gözlerini fazla ovuşturanlar aman dikkat! O hastalıkları tetikliyor olabilirsiniz...

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, güneşin zararlı etkilerine karşı en doğal korumanın şapka kullanımı olduğunu belirtirken, polen mevsiminde gözleri ovuşturmanın ciddi rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, mevsim geçişlerinde vatandaşların yaşadığı göz sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Polenlerden dolayı vatandaşların gözlerini sürekli ovuşturmasının göz korneasına zarar verebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Cebrayilov, sıcaklıklardan korunmanın en doğal yollarından birisinin de şapka takmak olduğunu dile getirdi.

Mevsim geçişlerinde genelde polenlerin havada uçuşmasıyla ilgili olarak, gözde polen alerjilerinin olduğunu aktaran Dr. Faiq Cebrayilov, "Bu mevsimde bazı çilek, kiraz gibi meyve ve yiyecekler de alerjiyi tetikleyebilir. Polen alerjisi olan vatandaşlarımızın, polenlerden uzak durmasını öneriyoruz. Alerji için göz damlaları var. Tedavisi sağlanabiliyor. Ama yine de alerjini tetikleyeceği meyvelerden, yiyecek ve polenlerden uzak durmalarını öneriyoruz. Genelde polen alerjilerinin havada uçuşan toz polenlerin gözle temas etmesiyle ilgili olduğu için, masum bir alerji çeşidi olmuyor. Burada gözde genelde mikroba da rastlanabiliyoruz. Buna göre, göz muayenelerini yapıp sadece alerjiyse alerjiyi tedavi ediyoruz. Mikropta eklenmişse, aynı zamanda bakteri tedavisi de yapıyoruz. Genellikle bu mevsimde, aynı zamanda Adenovirüs ve grip salgınları da gözde bakteriye sebep olur. Bu yüzden, alerji ile bakteriyel konjonktürler karışabilir. Tedavilerinde biraz farklılıklar var. Bazen de aynı anda her ikisine de rastlanabilir. Eğer ki bir çocuğun gözüne toz gelmişse o zaman hem alerji hem de tozda olan mikroplardan dolayı, bakterileri de tedavi etmemiz gerekir. Genellikle, göz alerjisi tedavi olmadan bile kendiliğinden iyileşebilen bir durumdur.

Ama bazen ilaç kullanılmasına rağmen, gözü ovuşturmaya devam edersek daha da ciddi sonuçlar elde edilerek kornea incelmelerine sebep olabilir. Kinetekorus da göz açısından ciddi bir durumdur. Bazen lazer ile gözü kuvvetlendirmek gerekmektedir. Bu alerji kornea nakline sebep olur gibi algılanmaması gerekir ama az rastlanan bir durumdur. Yine de buna dikkat etmemiz gerekir. Özellikle, çocuklarda gözleri fazla ovuşturmamaları için uyarmamız gerekir. Fazla ovuşturma, kornea dokusunun incelmesine sebep olur. Kinetekorus dediğimiz hastalığa davetiye çıkarabilir. Bazen birkaç gün, göz içinde kızarıklar olabilir. Ama uzun süren kızarıklar da gözde kaşıntıya sebebiyet verecek düzeyde kızarıklık varsa, göz doktoruna başvurulmalıdır" dedi.

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