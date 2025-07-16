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“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir...
Sağlık, İşitme Kaybı, Kulak Sağlığı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kulakta ani patlama hissi, çınlama ya da işitme kaybı gibi belirtiler, kulak zarı yırtılmasının işareti olabilir. Uzmanlar, kalıcı hasar oluşmadan mutlaka doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Konser ve düğün gibi yüksek sesli müzik olan ortam veya ani patlama sesleri kulakta uğultu bırakabilir. Uzmanlara göre uğultu, çok daha ciddi bir hasarın ilk sinyali olabilir ve ihmal edildiğinde kalıcı işitme kaybıyla sonuçlanabilecek bir kulak zarı yırtığının en yaygın belirtisi olabilir.

“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir... - 1. Resim

Konunun tüm detaylarını ve korunma yollarını Dr.Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız anlattı. Dr.Öğr. Üyesi Kulaksız, "Kulakta tekrarlayan enfeksiyonlar ya da kalıcı işitme kaybı oluşmadan, hekime başvurmak çok önemlidir" diyerek uyardı. Kulak zarının hem ses iletiminde hem de orta kulağı dış ortamdan korumada kritik bir bariyer olduğunu belirten Dr. Kulaksız, "Zar, dışarıdan gelen sesleri titreşime çevirip işitme kemiklerine iletir. Aynı zamanda steril olan orta kulak boşluğunu, dış ortamın mikroplarından izole eder" dedi.

“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir... - 2. Resim

"ENFEKSİYONLARA BAĞLI GELİŞEN YIRTIKLARDIR"

Kulak zarı yırtılmalarının iki ana grupta değerlendirildiğini söyleyen Dr. Kulaksız, "Birincisi ani (akut) yırtıklar. Barotravma(basınç değişimi), yüksek ses (akustik travma) ya da yabancı cisimle müdahale sonucu oluşur. Diğeri ise kronik orta kulak enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen yırtıklardır" diye konuştu.

“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir... - 3. Resim

Ani yırtıkların büyük kısmının kendi kendine iyileşebildiğini vurgulayan Dr. Kulaksız, "Kulağı sudan koruyup enfeksiyon riskini azaltırsak, yırtıkların yüzde 80’i bir ay içinde kapanır. Ortalama iyileşme süresi 1 ila 6 ay arasıdır. Ancak bu sürede iyileşme olmazsa cerrahi gündeme gelir" dedi. Dr. Kulaksız, akut yırtıklarda ağrı, uğultu, işitme kaybı, kanama ve baş dönmesi görülebildiğini belirtirken, kronik vakalarda daha çok akıntı, çınlama ve kademeli işitme kaybının ön planda olduğunu ifade etti.

“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir... - 4. Resim

Tedavi edilmeyen kulak zarı yırtıklarının tekrarlayan enfeksiyonlara ve iç kulak hasarına yol açabileceğini belirten Dr. Kulaksız, "İşitme kaybı başlangıçta iletim tipi olduğu için geri döndürülebilir. Ancak enfeksiyon iç kulağa yayılırsa hasar kalıcı hale gelir. Bu yüzden cerrahi karar geciktirilmemelidir" uyarısında bulundu.

“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir... - 5. Resim

"6 ay sonunda kapanmayan kulak zarı yırtıklarında, ileride oluşabilecek komplikasyonları önlemek için ameliyat öneriyoruz" diyen Dr. Kulaksız, endoskopik yöntemle kesi olmadan yapılan modern kulak zarı onarımlarının hasta konforunu artırdığını söyledi. "Dış kulaktan girilerek yapılan bu ameliyatlar, estetik açıdan avantajlı olmasının yanı sıra hem ağrısızdır hem de iyileşme süreci de kısadır" diye ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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