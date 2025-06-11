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Haberler > Yaşam > Tıraşı beğenilmedi beş gün boyunca dolapta saklandı! 103 kişilik ekip her yerde aradı 

Tıraşı beğenilmedi beş gün boyunca dolapta saklandı! 103 kişilik ekip her yerde aradı 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tıraşı beğenilmedi beş gün boyunca dolapta saklandı! 103 kişilik ekip her yerde aradı 
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Orhaneli’de Kurban Bayramı arefesinde okula diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14) 103 kişilik ekip, dron, arama köpeği dalgıçlarla yapılan beş günlük aramanın sonunda arkadaşının evinden çıktı.

Amcasının saç tıraşını beğenmediği gerekçesiyle beş gün boyunca bir giysi dolabında saklanan Burak Koçak’ı fark eden ev sahibi, yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Tıraşı beğenilmedi beş gün boyunca dolapta saklandı! 103 kişilik ekip her yerde aradı  - 1. Resim

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çocuk, evden alınarak ailesine teslim edildi. Oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Tıraşı beğenilmedi beş gün boyunca dolapta saklandı! 103 kişilik ekip her yerde aradı  - 2. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 103 KİŞİLİP EKİP KATILMIŞTI

AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH’dan oluşan 103 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalara beş drone, dört arama köpeği ve 23 araç da destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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