Tıraşı beğenilmedi beş gün boyunca dolapta saklandı! 103 kişilik ekip her yerde aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2025 06:31 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 06:49 - Güncelleme:

Bursa Orhaneli’de Kurban Bayramı arefesinde okula diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14) 103 kişilik ekip, dron, arama köpeği dalgıçlarla yapılan beş günlük aramanın sonunda arkadaşının evinden çıktı.

Amcasının saç tıraşını beğenmediği gerekçesiyle beş gün boyunca bir giysi dolabında saklanan Burak Koçak’ı fark eden ev sahibi, yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi. AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Çocuk, evden alınarak ailesine teslim edildi. Oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı. ARAMA ÇALIŞMALARINDA 103 KİŞİLİP EKİP KATILMIŞTI AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH’dan oluşan 103 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalara beş drone, dört arama köpeği ve 23 araç da destek verdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş