Uzman uyardı: Tuvalette telefon kullanmak sandığınızdan daha tehlikeli

“Tuvalet veya kalabalık ortamlarda cep telefonu kullanmak ciddi sağlık riskleri taşıyor" diyen Uzm. Dr. Betül Bal, özellikle tuvalette telefon kullanımının tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Cep telefonu, akıllı tabletler her zaman işleri kolaylaştırsa da doğru yerde kullanılmadığında pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Leicester Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, cep telefonu ve tabletlerin banyo, tuvalet gibi yerlere taşınmasının onları tehlikeli mikroorganizmaların yuvası haline getirebileceği ifade edildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, bu tip alışkanlıkların ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilen E-coli ile akciğerde enfeksiyonla yol açabilen Pseudomonas tehlikesi taşıdığını belirtti.

Dr. Betül Bal, "Eller sabunla yıkansa bile her yere temas eden telefon ya da tablete yeniden dokunulduğunda bulaş mümkündür. Bu nedenle bu tür ürünlerin düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmesi önemlidir" açıklaması yaptı.

"ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMEYEN BAKTERİLER ŞAHSİ EŞYALARIN ÜZERİNDEN KİŞİYE BULAŞABİLİR"

Sadece cep telefonu değil havlu, diş fırçası, tarak ve bunun gibi tüm şahsi eşyaların özellikle de klozet bölgesinden uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Bal, "Çıplak gözle görülmeyen bakteriler şahsi eşyaların üzerinden kişiye bulaşabilir. Mümkün mertebe şahsi eşyaların yüzde 70 alkol içeren dezenfektanlarla temizlenmesi, toplu kullanım alanlarından çıkarken el temizliğinin doğru yapılması hastalıklardan koruyucu olmaktadır" ifadelerini kullandı.