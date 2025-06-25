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Uzman uyardı: Tuvalette telefon kullanmak sandığınızdan daha tehlikeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzman uyardı: Tuvalette telefon kullanmak sandığınızdan daha tehlikeli
Sağlık, Hijyen, Cep Telefonu, Bakteri, İshal, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

“Tuvalet veya kalabalık ortamlarda cep telefonu kullanmak ciddi sağlık riskleri taşıyor" diyen Uzm. Dr. Betül Bal, özellikle tuvalette telefon kullanımının tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Cep telefonu, akıllı tabletler her zaman işleri kolaylaştırsa da doğru yerde kullanılmadığında pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Leicester Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, cep telefonu ve tabletlerin banyo, tuvalet gibi yerlere taşınmasının onları tehlikeli mikroorganizmaların yuvası haline getirebileceği ifade edildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, bu tip alışkanlıkların ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilen E-coli ile akciğerde enfeksiyonla yol açabilen Pseudomonas tehlikesi taşıdığını belirtti.

Uzman uyardı: Tuvalette telefon kullanmak sandığınızdan daha tehlikeli - 1. Resim

Dr. Betül Bal, "Eller sabunla yıkansa bile her yere temas eden telefon ya da tablete yeniden dokunulduğunda bulaş mümkündür. Bu nedenle bu tür ürünlerin düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmesi önemlidir" açıklaması yaptı.

"ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMEYEN BAKTERİLER ŞAHSİ EŞYALARIN ÜZERİNDEN KİŞİYE BULAŞABİLİR"

Sadece cep telefonu değil havlu, diş fırçası, tarak ve bunun gibi tüm şahsi eşyaların özellikle de klozet bölgesinden uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Bal, "Çıplak gözle görülmeyen bakteriler şahsi eşyaların üzerinden kişiye bulaşabilir. Mümkün mertebe şahsi eşyaların yüzde 70 alkol içeren dezenfektanlarla temizlenmesi, toplu kullanım alanlarından çıkarken el temizliğinin doğru yapılması hastalıklardan koruyucu olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uzman uyardı: Tuvalette telefon kullanmak sandığınızdan daha tehlikeli - 2. Resim

Özellikle yaz sürecinin geldiği son dönemlerde E.coli bakterisiyle daha sık karşılaşılabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Betül Bal, "Genellikle şiddetli ishale neden olan çoğu escgerichia coli vakaları dışkı veya ağız yoluyla bulaşır. Bu, görülemeyecek kadar küçük dışkıdaki bakterilerin ağız ve sindirim sistemine girmesiyle meydana gelir. Buna neden olan kaynaklar ise bozulmuş veya çiğ besinlerle kirli sulardır. Temizliğinden emin olunmayan besinlerin, pastörize edilmemiş sütlerin tüketilmemesi önemlidir. Ev ve bulunulan bölgelerin hijyen içinde olması, eğer artan yemek varsa güvenli biçimde muhafaza edilmesi bu bakteri ve etkilerinden koruyucu olmaktadır" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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