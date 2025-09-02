Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Interpol'ün aradığı Golani çetesinin sonunu Bursalı vatandaş getirdi: Yakalanınca telefonunu kırmış

Interpol'ün aradığı Golani çetesinin sonunu Bursalı vatandaş getirdi: Yakalanınca telefonunu kırmış

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elebaşını kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın yaptığı Golani çetesi çökertildi. Operasyonun başlatanın ise çete üyesi iki kişiden şüphelenen bir vatandaş olduğu öğrenildi. Yakalanan bir örgüt yöneticisinin ise polis kovalamacası sırasında telefonunu imha etmeye çalıştığı, incelenmesi için kriminale gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Bursa merkezli 6 ilde Golani çetesine yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çetenin lideri kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın da olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 

Operasyonun Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın bölgedeki 2 kişiden şüphelenmesiyle başlatıldığı öğrenildi. Ekipler şüphelilerin M.K. ve B.M. olduğunu belirledi. 

İki şüpheli Eskişehir'de gözaltın alınıp Bursa'ya getirildi. Zanlıların suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine dosya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne devredildi. 

Interpol'ün aradığı Golani çetesinin sonunu Bursalı vatandaş getirdi: Yakalanınca telefonunu kırmış - 1. Resim

BURSA'DAN HATAY'A TALİMAT

Yapılan araştırmada, örgütün üst düzey elebaşı A.K'nin Nilüfer ilçesinde emlak ve inşaat işleri yapan bir işyeri ortaklarını "Bize borcun var, borcunu öde" diyerek tehdit ettiği, karşılık alamaması üzerine daha sonra örgüt elebaşlarından Hatay'da ikamet eden S.D'ye talimat verdiği, S.D'nin ise Antalya'da yaşayan M.K. ve B.M. ile 70 bin lirası peşin olmak üzere 250 bin liraya anlaştığı tespit edildi.

ÇOCUĞU KİRLİ İŞLERİNE ALET ETTİLER

Antalya'dan Bursa'ya gelerek şehir merkezinde 2 farklı otelde kalıp 4 gün boyunca taksiyle keşif yapan M.K. ve B.M'nin, örgütün diğer üyeleri M.K.A. ve M.A. ile iletişim kurarak, Gürsu ilçesinde yaşayan T.G. ile suça sürüklenen çocuk E.Ö'den tabanca aldığı belirlendi.

Daha sonra örgüt elebaşlarından A.N.D'nin tehdit edilen emlakçılarla iş yeri kiralama bahanesiyle iletişime geçtiği, emlakçının durumdan şüphelenip buluşma yerine gelmemesi üzerine M.K. ve B.M'nin eylemi gerçekleştirmeden ayrıldıkları anlaşıldı.

Interpol'ün aradığı Golani çetesinin sonunu Bursalı vatandaş getirdi: Yakalanınca telefonunu kırmış - 2. Resim

YAKALANINCA TELEFONUNU KIRDI

Ayrıca, örgüt üst yöneticisi olan A.K'nin ise İstanbul'da polis kovalamacasıyla yakalandığı ve kaçarken telefonunu kırarak imha etmeye çalıştığı, şüphelinin telefonun inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin ortaklarına silahlı saldırı yapma hazırlığında olduğu tespit edilmiş, Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 12 zanlı henüz eylem gerçekleştiremeden gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti araştırılıyorZirvede gülümseten anlar! Pezeşkiyan davet etti, Erdoğan Fidan'ı işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evde boğazları kesilmiş halde bulunmuşlardı! 2 kardeşin ölmeden önce çektiği video yürek yaktı - 3. Sayfa2 kardeşin ölmeden önce çektiği video yürek yaktıManisa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYanarak can verdiler! Korkunç kaza...16 yaşındaydı... Otomobilde cesedi bulunan Hiranur'un ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında! - 3. SayfaHiranur'un ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında!Bursa'nın Emek Mahallesi savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Yok artık' dedirtti - 3. SayfaMahalle savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Pes' dedirtti40 yaş üstü erkekler hedefte! Müstehcen sitelerle tuzağa düşürüyorlar - 3. Sayfa40 yaş üstü erkeklere "müstehcen" tuzakKarabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı - 3. SayfaYeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...