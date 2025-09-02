Interpol'ün aradığı Golani çetesinin sonunu Bursalı vatandaş getirdi: Yakalanınca telefonunu kırmış

Bursa merkezli 6 ilde Golani çetesine yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çetenin lideri kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın da olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Operasyonun Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın bölgedeki 2 kişiden şüphelenmesiyle başlatıldığı öğrenildi. Ekipler şüphelilerin M.K. ve B.M. olduğunu belirledi.

İki şüpheli Eskişehir'de gözaltın alınıp Bursa'ya getirildi. Zanlıların suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine dosya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne devredildi.

BURSA'DAN HATAY'A TALİMAT

Yapılan araştırmada, örgütün üst düzey elebaşı A.K'nin Nilüfer ilçesinde emlak ve inşaat işleri yapan bir işyeri ortaklarını "Bize borcun var, borcunu öde" diyerek tehdit ettiği, karşılık alamaması üzerine daha sonra örgüt elebaşlarından Hatay'da ikamet eden S.D'ye talimat verdiği, S.D'nin ise Antalya'da yaşayan M.K. ve B.M. ile 70 bin lirası peşin olmak üzere 250 bin liraya anlaştığı tespit edildi.

ÇOCUĞU KİRLİ İŞLERİNE ALET ETTİLER

Antalya'dan Bursa'ya gelerek şehir merkezinde 2 farklı otelde kalıp 4 gün boyunca taksiyle keşif yapan M.K. ve B.M'nin, örgütün diğer üyeleri M.K.A. ve M.A. ile iletişim kurarak, Gürsu ilçesinde yaşayan T.G. ile suça sürüklenen çocuk E.Ö'den tabanca aldığı belirlendi.

Daha sonra örgüt elebaşlarından A.N.D'nin tehdit edilen emlakçılarla iş yeri kiralama bahanesiyle iletişime geçtiği, emlakçının durumdan şüphelenip buluşma yerine gelmemesi üzerine M.K. ve B.M'nin eylemi gerçekleştirmeden ayrıldıkları anlaşıldı.

YAKALANINCA TELEFONUNU KIRDI

Ayrıca, örgüt üst yöneticisi olan A.K'nin ise İstanbul'da polis kovalamacasıyla yakalandığı ve kaçarken telefonunu kırarak imha etmeye çalıştığı, şüphelinin telefonun inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin ortaklarına silahlı saldırı yapma hazırlığında olduğu tespit edilmiş, Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 12 zanlı henüz eylem gerçekleştiremeden gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.