Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor kentinde bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Saldırının El Ömer'de petrol sahasında çalışan işçileri hedef aldığı kaydedildi. 