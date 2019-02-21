Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor kentinde bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Saldırının El Ömer'de petrol sahasında çalışan işçileri hedef aldığı kaydedildi.
Suriye'de patlama: En az 10 ölü var
21.02.2019 - 23:51 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Deyrizor kentinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,
606240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/606240.aspx
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