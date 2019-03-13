Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, anlaşmasız Brexit ihtimaline yönelik hazırlanan tasarıları görüştü.

Bir ayrılık hikayesi: Brexit



Genel Kurul, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarında aksamaları önlemek amacıyla hazırlanan tasarıları onayladı. Buna göre, Erasmus'a devam eden öğrenci ve öğretmenlerin Brexit'ten etkilenmemeleri sağlanacak. Bu kişilerin İngiltere ve AB ülkelerindeki eğitim programlarını tamamlamalarına izin verilecek.

Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında sınır ötesi ilişkileri geliştirmeye yönelik mevcut AB programları sürdürülecek.

AB ile İngiltere arasında havacılık, yük taşımacılığı kara ve tren ulaşımı gibi hizmetlerin devamlılığı sağlanacak.

AB ve İngiltere arasında balıkçılık faaliyetlerine karşılıklı devam edilecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının ayrılıktan önce kazanılmış sosyal sigorta yardımları sürdürülecek.