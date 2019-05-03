ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Buala bölgesi olduğunu; depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.