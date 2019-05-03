ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Buala bölgesi olduğunu; depremin yerin 10 km derininde meydana geldiğini duyurdu.
Solomon Adaları'nda deprem
03.05.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Etiketler : Solomon Adaları',
621907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/621907.aspx
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