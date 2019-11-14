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Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek
14.11.2019 - 12:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11.11.2019 tarihinde isteği üzerine 3’üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,ara bölge,ABD,
662539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/662539.aspx
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