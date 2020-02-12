Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir postanede art arda iki patlama meydana geldi. Polis, yaptığı açıklamada yaralanan olmadığını duyurdu. Patlamanın bir mektuba yerleştirilen patlayıcıdan kaynaklandığı belirtiliyor.
Amsterdam’da çifte patlama
12.02.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da postanede peş peşe iki patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amsterdam,patlama,
680850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680850.aspx
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