Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir postanede art arda iki patlama meydana geldi. Polis, yaptığı açıklamada yaralanan olmadığını duyurdu. Patlamanın bir mektuba yerleştirilen patlayıcıdan kaynaklandığı belirtiliyor.