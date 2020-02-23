İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif ile Schallenberg'in nükleer anlaşma ve AB ülkelerinin bu konuyla ilgili adımlarını ele aldığı belirtildi.

Schallenberg'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geleceği bildirildi.