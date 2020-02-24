Ukrayna’nın Nikolayev şehrinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar nedeniyle, İngul nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Köprünün üzerinde yürüyen 2 vatandaş ise kazadan saniyelerle kurtuldu.
Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı
24.02.2020 - 19:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın liman kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yüzünden bir köprü çöktü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ukrayna,köprü,rüzgar,
683696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683696.aspx
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