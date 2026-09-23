İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’nun 81. oturumuna katılmak üzere New York’a gitti. ABD ile İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde gerçekleşen ziyarette Pezeşkiyan’ın bazı liderlerle görüşmesi ve bugün Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumuna katılmak üzere Tahran’dan ayrılarak New York’a ulaştı.

İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısının da aralarında bulunduğu diplomatik yetkililer, İran heyetini varışta karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD’de! Gözler şimdi BM kürsüsünde

BUGÜN DÜNYA LİDERLERİNE SESLENECEK

Pezeşkiyan’ın BM Genel Kurulu kapsamındaki programında çeşitli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı ayrıca siyasi ve kültürel isimlerle de temaslarda bulunacak.

Pezeşkiyan, Genel Kurul Salonu’nda bugün dünya liderlerine hitap edecek.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD’de! Gözler şimdi BM kürsüsünde

ABD-İRAN SAVAŞININ GÖLGESİNDE

Pezeşkiyan’ın ziyareti, ABD ile İran arasındaki savaşın devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Washington yönetimi, BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda İran’ın temel heyetinin Genel Kurul’un üst düzey toplantılarına katılmasına izin verdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD’de! Gözler şimdi BM kürsüsünde

ABD tarafından onaylanan heyette Pezeşkiyan’ın yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve görev için gerekli diplomatik personel bulunuyor.

Bununla birlikte ABD makamları, İran Cumhurbaşkanı’nın basın ekibinden bazı isimlerin de aralarında olduğu ilave heyet üyelerine vize vermedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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