Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.