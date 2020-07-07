AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
07.07.2020 - 02:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Etiketler : suriye,suriye deprem,
716194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716194.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER