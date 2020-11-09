Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 328 bin 832 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını son 3 günde tespit edilen 52 bin 386 artışla 1 milyon 381 bin 218 olarak güncelledi.

Salgına bağlı ölümlerde son 3 günde 512 artış olduğu görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 1054 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 39 bin 345'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca salgının başlamasından bu yana 15 milyondan fazla Kovid-19 PCR tanı testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

- İspanya'daki Kovid-19 önlemleri bölgelere göre farklılık gösteriyor

Bu arada Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında özerk yönetimler farklı önlemler uyguluyor.

Mevcut durumda ülkedeki 17 özerk yönetimin 14'ünde serbest dolaşım kısıtlaması uygulanırken, bölgelere göre değişen saatlerde gece sokağa çıkma yasağı da devam ediyor.

Salgının en yoğun görüldüğü bölgelerden Katalonya ile Castilla ve Leon'da bar ve restoranların kapalı tutulup sadece eve siparişe izin verilmesi uygulamasının uzatılması öngörülüyor.

Ayrıca kuzeydeki Asturias özerk yönetimi, bar ve restoranlar dışında alışveriş merkezleri, tiyatrolar, sinemalar ve spor salonları gibi temel ihtiyaç olmayan tüm sektörlerin 15 gün süreyle kapatılıp, zorunlu olmadıkça evden çıkışın yasaklanması için merkezi yönetimden onay istedi.

Mevcut önlemlerin sonucunun 1-2 hafta daha beklenmesi gerektiğini savunan sol koalisyon hükümeti, ülkedeki özerk yönetimlerde genel karantinaya geçilmesine karşı çıkıyor.

- Portekiz'de günlük ölü sayısında rekor

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 96 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük ölüm sayılarında en yüksek rakamın açıklanması dikkati çekti.

Toplam vaka sayısının 183 bin 420'ye çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 959 oldu.

Diğer yandan Kovid-19'dan dolayı ikinci kez alınan ve ilk aşamda 23 Kasım'a kadar geçerli olacak OHAL kararı bugün yürürlüğe girdi.

Herhangi bir cezai yaptırım içermeyen ancak polisin kontrol yapacağı OHAL gereği, salgının en yoğun görüldüğü Porto ve Lizbon başta olmak üzere ülkenin yüzde 70'inde hafta içi 23.00-05.00 hafta sonu da 13.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklanıyor.

Hükümetin "sivil sorumluluk" çağrısında bulunduğu OHAL sürecinde Portekizliler sadece işe, hastaneye, eczaneye gitmek gibi zaruri durumlarda ya da köpeklerini dolaştırmak ve evlerinin yakınlarında kısa süreli dolaşmak için sokağa çıkabilecek.

Portekiz, salgının birinci dalgasında 18 Mart-2 Mayıs arasında uyguladığı ilk OHAL'de daha sert tedbirler almıştı.