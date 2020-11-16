Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvercini bir Çinli satın aldı. İsmi açıklanmayan alıcı, dişi kuşu yarış güvercini yetiştirmek için kullanacak. Güvercinin fiyatının astronomik rakamlara yükselmesine iki Çinli arasındaki kıyasıya rekabetin yol açtığı açıklandı. Çin’de güvercinler yüksek paralar karşılığı yarıştırılıyor.