Güvercini bir Çinli satın aldı. İsmi açıklanmayan alıcı, dişi kuşu yarış güvercini yetiştirmek için kullanacak. Güvercinin fiyatının astronomik rakamlara yükselmesine iki Çinli arasındaki kıyasıya rekabetin yol açtığı açıklandı. Çin’de güvercinler yüksek paralar karşılığı yarıştırılıyor.
Bu güvercin 15 milyon liraya satıldı
16.11.2020 - 13:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New Kim isimli yarış güvercini, Belçika’daki Pigeon Paradise müzayedeevi tarafından internette açık artırmayla 1,6 milyon avroya (14.650.000 TL) satıldı.
Etiketler : güvercin,
746844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746844.aspx
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