Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı
Filistin'de bilanço artıyor
15.05.2021 - 21:57 | Son Güncelleme: 15.05.2021 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail zulmünün bilançosu gün be gün arıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısını açıkladı
Etiketler : Filistin,
789901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789901.aspx
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