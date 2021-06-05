Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, ABD'nin yaptırımları ve kısıtlamalarının gölgesinde, ekonomisini dolarsızlaştırma sürecini hızlandırırarak üzerindeki baskıyı kaldırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda açıklama yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir ay içerisinde yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracaklarını duyurdu. Söz konusu plana göre, doların payı yerine avro, altın ve yuanın payının artması kurgulanıyor.

"ABD BİNDİĞİ DALI KESİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkenin önemli stratejilerinden biri olarak tanımlanan bu planı uygulamaya mecbur oldukları mesajını verdi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan Rus lider, "Amerikalı ortaklarımız, bizi bunu yapmaya zorluyorlar. Dolar kullanımını bilinçli olarak terk etmiyoruz, buna mecbur bırakılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Putin’e göre, ABD doları bir yaptırım silahı olarak kullanırken “bindiği dalı kesiyor” ve doların güvenilirliğini azaltıyor.

EN BÜYÜK DEZAVANTAJ ÖZEL SEKTÖR

Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan “petrodolar” ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek, "Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur." yorumunda bulundu.

Rus devletinin kontrolündeki enerji şirketleri, Çin’e ihraç edilen petrolde yuanın, Avrupa’ya satılan petrol ve doğal gazda ise avronun payını yükseltmeye yönelik somut adımları atmış durumda.

Ancak uzmanlar, Rus ekonomisinin dolarsızlaştırılması sürecinde en büyük engel olarak Rusya’daki özel sektörün sürece adaptasyonda yaşayacağı zorluklara işaret ediyorlar.