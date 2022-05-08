Türkiye Gazetesi

Fransız mutfağından dünyaya yayılan sufle, küçük büyük herkesin sevdiği tatlılar arasında. Kökeni eskilere dayanan bu tatlının fıstık ezmelisi, muzlusu, elmalısı hazırlanabilir. Peki, sufle nasıl yapılır? Kolay sufle tarifini ve sufle hazırlamanın püf noktalarını veriyoruz.

SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 tane yumurta (yumurtalar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz)

80 gram bitter çikolata

½ su bardağı un

50 gram tereyağı

½ su bardağı şeker

1 çimdik tuz

SUFLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

- Tereyağı ve bitter çikolatayı minik bir tencerede eritin.

- Ocağı kapatıp unu ilave edin ve iyice karıştırın.

- Ayrı bir kapta önce yumurtaları bir çimdik tuzla çırpın, şekeri ekleyip köpük kıvamını alıncaya kadar çırpmaya devam edin.

- Üzerine çikolatalı harcı ekleyerek yumurtalı karışımı söndürmeden karıştırın. Sufle hamuru hazır.

- Fırına dayanıklı kapları hafifçe yağlayın. İçine karışımı bölüştürün (4 kap çıkıyor).

- Önceden 220 derecede ısıtılmış fırına suflelerinizi koyun.

- 7-8 dakika piştikten sonra sufleniz hazır.

- İlk sıcağı geçtikten sonra tabaklara ters çevirip servis edebilirsiniz.

- Dilerseniz üzerlerine pudra şekeri serpebilir, yanında dondurma ile ikram edebilirsiniz.

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