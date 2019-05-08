ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan yapılan paylaşımda, 2019 DGS için internet aracılığıyla bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.
DGS başvuruları için "son gün" uyarısı
08.05.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : ösym,dgs,son uyarı,
622917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/622917.aspx
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